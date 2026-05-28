В поликлинике на улице Парковой начался ремонт

В Пензе в поликлинике № 4 на улице Парковой (Маяк) начались ремонтные работы, сообщили в четверг, 28 мая, в региональном минздраве.

Работы планируют выполнить в 2 этапа. Завершить их хотят к 31 декабря 2027 года. Согласно информации на сайте госзакупок, на обновление поликлиники направят 184 888 888,88 рубля.

На время ремонта поликлинику закрыли, персонал перевели в другие учреждения.

Так, терапевты и врачи общей практики принимают пациентов по следующим адресам:

- ул. Ново-Казанская, 2;

- ул. Антонова, 14Б;

- ул. Конструкторская, 13;

- ул. Пионерская, 1.

Врачей-специалистов перевели в следующие медучреждения:

- кардиолога, гастроэнтеролога, онколога - в поликлинику № 1 (Набережная Реки Мойки, 51);

- офтальмолога, невролога, инфекциониста - в поликлинику № 3 (Светлая, 1);

- невролога, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога, эндокринолога - в поликлинику № 5 (Жемчужный проезд, 8а);

- кардиолога, врача функциональной диагностики - в поликлинику № 8 (Краснова, 60);

- оториноларинголога - в поликлинику № 14 (Стасова, 7).

«Кроме того, врачами-специалистами будут усилены диагностические службы поликлиники № 2 (Володарского, 34) - врачом-эндоскопистом, врачом УЗИ-диагностики, врачом-физиотерапевтом, врачом-рентгенологом, и поликлиники № 9 (Баумана, 65) - врачом-рентгенологом», - рассказали в областном минздраве.

Медучреждение построено в 1969 году, с тех пор капремонт в здании не проводился ни разу.

Пензенцы неоднократно жаловались на бедственное состояние строения. В апреле 2025 года прокуратура провела там проверку.

Выяснилось, что в восстановлении нуждаются покрытие пола и стен, крыльца основного входа и запасного выхода, фасад по всему периметру. Кроме того, в правом крыле здания просел бетонный пол, деформировались и пошли трещинами стены и потолочное покрытие.