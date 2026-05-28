В Пензенской области 826 человек пострадали от укусов клещей

За неделю с 21 по 27 мая от укусов клещей пострадали 210 человек, в том числе 52 ребенка младше 14 лет.

Данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 28-го числа.

Для защиты от клещей специалисты посоветовали пензенцам использовать репелленты, носить светлую одежду (на ней легко заметить клеща), брюки, рубашки с длинными рукавами, платок или шапку. Также важно устраивать взаимные осмотры.

Владельцам домашних животных порекомендовали проверять их перед тем, как пустить в дом, - они могут принести кровососов на себе.

Территория Пензенской области эндемична по иксодовому клещевому боррелиозу. С начала сезона активности членистоногих по 20 мая с укусами в медучреждения обратились 826 жителей области, в том числе 270 детей.

В лаборатории исследовали 509 клещей, снятых с людей, на предмет выявления возбудителей ИКБ. 104 пробы (20,4%) оказались положительными.