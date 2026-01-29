На смертельно опасном переходе в Пензе появится светофор

В 2026 году в Пензе на 2 нерегулируемых пешеходных переходах установят светофоры. Об этом глава города Олег Денисов сообщил в четверг, 29 января.

Речь идет о переходах в районе домов на Кижеватова, 18 (напротив торгового центра «Мой»), и Терновского, 115 (рядом с остановкой «Дом быта»).

«Дополнительно [планируем] оборудовать не менее 15 переходов современными светильниками «Кососвет». Еще 11 - рядом с учебными заведениями - обустроить необходимыми техническими средствами организации дорожного движения. Модернизировать 3 действующих светофорных объекта», - написал глава города в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все это позволит сделать дороги в областном центре безопаснее для пешеходов.

В декабре 2023 года на нерегулируемом переходе напротив дома № 18 на улице Кижеватова случилось страшное ДТП, потрясшее многих горожан.

Днем 28-го числа водитель «Лады-Ларгус» сбил 35-летнюю женщину, после чего на нее наехала маршрутка. От полученных травм пензячка скончалась на месте.

Виновником трагедии суд признал водителя «Ларгуса». Его приговорили к 2 годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 года.