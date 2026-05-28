Движение на улице Лозицкой перекрыто от Рахманинова

На улице Лозицкой в Пензе полностью перекрыто движение от улицы Рахманинова до проспекта Победы, предупредил Горводоканал. Там восстанавливают канализационный коллектор.

«Специалисты приступили к вскрышным работам для оперативного понижения уровня стоков и устранения повреждения, возникшего из-за провала на участке сети», - пояснили ресурсники.

Точные сроки окончания работ в Горводоканале не назвали. Известно, что улицу Лозицкой планируют привести в порядок до Дня России.

В начале мая на улицах Лозицкой и проспекте Победы появились провалы из-за аварийной работы коллекторов после выхода из строя насосной станции в Цыганском Поселке.

Ресурсники сначала проведут восстановительные работы на Лозицкой, потом - на проспекте. Руководитель Горводоканала уточнил, почему именно в таком порядке. «Пока не будет работать участок, куда поступают стоки, нет смысла [ремонтировать то, что выше]. Поэтому начали с Лозицкой», - сообщил он.

