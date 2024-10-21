ДТП унесло жизнь почетного гражданина Пензы

21.10.2024 | 18:35

В воскресенье, 20 октября, в ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе около остановки «Детская библиотека» и Свято-Троицкого женского монастыря погибла почетный гражданин города Пензы Анна Васильевна Маслова, сообщила читательница PenzaInform.ru.

«Под колесами погибла наидобрейшая женщина, почетный гражданин г. Пензы, сделавшая много добрых дел для города», - указала пензячка.

21 октября на сайтах городской администрации и думы появился некролог Анне Васильевне.

«Ушла из жизни почетный гражданин города Пензы Маслова Анна Васильевна. Ветеран труда, посвятившая практически всю жизнь работе на благо Пензы, она всего несколько дней не дожила до своего 90-летнего юбилея», - отмечается в тексте.

Анна Маслова - уроженка села Кучки Пензенского района Пензенской области. Она более 30 лет проработала электромонтажницей на заводе ВЭМ, была делегатом ХХVI съезда КПСС, депутатом двух созывов Верховного Совета СССР. В копилке ее наград - два ордена Трудового Красного Знамени.

Звание «Почетный гражданин города Пензы» Анне Масловой было присвоено Постановлением бюро горкома КПСС и горисполкома от 30 августа 1985 года.

Прощание с погибшей состоится 22 октября в Центре культуры и досуга в 10:00. Анну Маслову похоронят на Аллее славы на Новозападном кладбище.

Трагическое ДТП на улице Кирова случилось в 6:20. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил двух пожилых пензячек. «В результате происшествия пешеходы, женщины 1933 и 1934 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии скончались», - пояснили в ГАИ.