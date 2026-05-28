В сквере Дзержинского в Пензе отметили День пограничника

В четверг, 28 мая, в Пензе прошел торжественный митинг в честь Дня пограничника. Он состоялся в сквере имени Ф. Э. Дзержинского.

«В рамках празднования состоялось чествование ветеранов пограничной службы, а также тех, кто помогал в оказании помощи и отправке гуманитарных грузов в зону СВО», - сообщили в городской администрации.

В мероприятии, посвященном 108-й годовщине образования пограничной службы ФСБ России, приняли участие представители силовых структур, общественных организаций, депутатского корпуса, чиновники.

«Мы гордимся нашими воинами-пограничниками - всеми, кто в разные времена стоял на защите нашей Родины. Честь и хвала тем, кто сейчас несет службу на рубежах нашей страны, восстанавливая историческую справедливость. Вечная светлая память героям, не вернувшимся с полей сражений. Низкий поклон ветеранам - хранителям славных боевых традиций и образцам мужества для новых поколений», - обратился к собравшимся глава Пензы Олег Денисов.

В завершение митинга участники возложили цветы и венки к памятному знаку «Слава пензенским пограничникам».