После трагедии на переходе на ул. Кирова могут поставить светофор

25.10.2024 | 13:08

На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Кирова, около остановки «Детская библиотека» и Свято-Троицкого женского монастыря, может появиться светофор. Вопрос о необходимости его установки поднял на сессии гордумы в пятницу, 25 октября, депутат Александр Смирнов.

«В воскресенье произошла трагедия в центре Пензы - 2 пожилых женщин сбили насмерть. Что мешает на этом нерегулируемом пешеходном переходе установить по аналогии с пешеходным переходом на улице Володарского (около управления образования) кнопочный светофор с заданными параметрами регулирования движения? Мы все прекрасно понимаем: там находится храм, куда большое количество в том числе пожилых женщин у нас постоянно ходит. В темное время суток, рано утром очень сложно увидеть человека. Опять же, там большой транспортный поток», - отметил депутат.

Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов сообщил, что данный вопрос после случившегося смертельного ДТП рассматривается.

«Сейчас, после этой трагедии, будем думать и планировать на следующий год. В случае наличия финансирования обязательно поставим там светофор», - пояснил он.

ДТП на улице Кирова случилось 20 октября в 6:20. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 2 пожилых пензячек. «В результате происшествия пешеходы, женщины 1933 и 1934 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии скончались», - пояснили в ГАИ. Одной из погибших оказалась почетный гражданин города Пензы Анна Васильевна Маслова.