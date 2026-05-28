Ракетная опасность в лагере: стало известно, где будут находиться дети

В летних лагерях детей при объявлении ракетной опасности переместят в специально подготовленные укрытия, рассказали в Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Или же школьников спрячут в другом безопасном месте.

«Конкретные меры зависят от инфраструктуры лагеря и типа угрозы», - пояснил представитель министерства на странице губернатора во «ВКонтакте».

С начала месяца на территории Пензенской области уже 5 раз вводился режим ракетной опасности: 5, 7, 17, 26 и 27 мая.

«За последнее время в разы возросло количество попыток атак на наши территории, не только БПЛА, но и ракетами», - сообщил глава региона Олег Мельниченко на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Ранее областное министерство образования опубликовало подробный алгоритм действий при получении сигналов «Ракетная опасность» или «Беспилотная опасность» во время проведения ЕГЭ.