Автобусные рейсы до ПГУ и аграрного университета возобновят

С пятницы, 15 мая, возобновится движение автобусов по маршрутам № 102 и 104, сообщили в АО «Автотранс».

Это рейсы из Заречного до остановок «ПГУ» и «Аграрный университет» в Пензе. Их отменили из-за перевода студентов на дистанционное обучение с 12 по 14 мая.

Работа межмуниципального маршрута № 102 Заречный (132-й квартал) - ПГУ возобновилась с 26 января. Автобус выполняет рейсы во время учебного года - с 1 сентября по 30 июня. Стоимость проезда составляет 50 рублей.

С 23 марта был запущен автобус № 104, который ходит до аграрного университета в Ахунах.

По словам главы Заречного Алексея Костина, теперь в городе думают о маршруте до ПензГТУ (бывший ВТУЗ).