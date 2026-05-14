В Пензенской области для сирот хотят закупить более 1 000 квартир

В Пензенской области за 4 года, с 2026-го по 2029-й, для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируют закупить 1 033 квартиры. Такие данные приводятся в постановлении регионального правительства.

Приобретать жилье намерены следующим образом: в этом году - 157 квартир, в 2027-м - 386, в 2028-м - 245, в 2029-м - 245.

По состоянию на конец 2025 года в жилье нуждались 84 сироты или ребенка без попечения родителей. Предполагается, что в 2026-м в списке на получение квартиры будет находиться 141 человек.

Ранее стало известно, что в Пензе в этом году хотят приобрести 49 квартир с готовой отделкой для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели в городской бюджет из регионального поступило 216 миллионов рублей.

За последние 3 года жильем в областном центре обеспечили 438 сирот.