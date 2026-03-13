В марте из Заречного запустят автобус до аграрного университета

До конца марта из Заречного начнет ходить автобус до аграрного университета в Ахунах, сообщил глава закрытого города Алексей Костин во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 12 марта.

По его словам, запустить маршрут было непросто. Пришлось модернизировать проходную, делать разворотные площадки, ставить павильоны.

Издание gorodz.info со ссылкой на перевозчика уточнило, что первый рейс по новому маршруту № 104 должен состояться 23 марта. Автобус поедет по следующей схеме: КПП № 5 - Тепличный комбинат - ЕРКЦ - ДК «Дружба» - «Универмаг» - МДЦ «Россия» - ЗАГС - Поликлиника - 18-й микрорайон - Плавательный бассейн - КПП «Ахунский» - Поселок Малахит - Кинотеатр «Заря» - ПГАУ и обратно.

Рейсы будут выполняться по рабочим дням: с КПП № 5 - в 7:00, 13:00 и 17:00, от ПГАУ - в 7:30, 13:30 и 17:30. Это тестовый режим, так что расписание может измениться. Стоимость билета составит 50 рублей.

По словам Алексея Костина, теперь в городе думают о маршруте до ПензГТУ (бывший ВТУЗ). «Изучаем, сколько студентов там [учатся], но это не завтра будет, сразу скажу. Мы об этом думаем, стоит вопрос на повестке», - добавил он.

26 января возобновилась работа межмуниципального маршрута № 102 Заречный (132-й квартал) - ПГУ. Он работает во время учебного года - с 1 сентября по 30 июня. Стоимость проезда составляет 50 рублей.