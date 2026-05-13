На ГПЗ и Маяке в Пензе отключат горячую воду

В ряде домов пензенских микрорайонов ГПЗ и Маяк на время гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность отключат горячую воду.

Ресурса не будет с 8:00 18 мая по адресам:

- ул. Антонова, 45а, 54, 56, 58, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78;

- ул. Ангарская, 11;

- ул. Зарубина, 19, 27;

- ул. Измайлова, 58а, 58а (к. 1), 58а (к. 2), 58а (к. 3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 72а, 73, 74, 76, 79, 81, 83;

- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 10Б, 14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4, 4а;

- ул. Бумажников, 1, 3, 14/21;

- ул. Парковая, 2, 3, 10;

- ул. Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15;

- ул. Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Кроме того, горячей воды не будет в стоматологической поликлинике № 3, детской поликлинике № 4 и Пензенском ТЮЗе.

«Ориентировочный срок возобновления горячего водоснабжения - 19:00 19.05.2026 при условии отсутствия повреждения тепловых сетей в ходе испытаний. В случае обнаружения порывов трубопроводов включение ГВС будет выполнено после завершения ремонтных работ. При возникновении аварийных ситуаций звонить по тел. 69-73-03», - сообщили в АО «Энергоснабжающее предприятие».