15 мая отключат свет в центре и 3 микрорайонах Пензы

В пятницу, 15 мая, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, на Шуисте, в Райках и Ахунах.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Буровая, 1-15;

- Буровой пр-д, 1-5;

- ул. Колхозная, 1, 1а, 3-12, 17;

- 2-й Колхозный пр-д, 1-14, 16; 3-й Колхозный пр-д, 3-17;

- пр-д Ломоносова, 8;

- ул. Озерная, 2-16 (четные), 18-20, 22-40 (четные);

- ул. Партизанская, 3, 5-16, 18, 20;

- 2-я Партизанская ул., 1, 3, 5-8, 10-24 (четные);

- ул. Пойменная, 3-18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35;

- ул. Пойменная/Чапаева, 1/5;

- ул. Поселковая, 1/2, 2/17, 3-5, 7, 9-12;

- ул. Прогонная, 1, 3-12, 14;

- Прогонный пр-д, 2-16, 18, 19, 19а;

- ул. Проходная, 2а, 4, 4а, 6, 8а;

- ул. Чаадаева, 27а;

- 2-й пр-д Чаадаева, 3, 4, 6-9, 9/6, 11, 11а, 12, 12а, 13/6;

- ул. Чапаева, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 7-10, 12;

- ул. Чапаева/Пойменная, 6/2;

- ул. Громова, 1-8, 11,13-18;

- ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148;

- ул. Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140;

- Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36;

- Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20, к/н 696;

- ул. Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Средняя/Мотоциклетная, 36/59;

- Строительный пер., 4Б, 6;

- ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные);

- пр-д Тимирязева, 1-17, 19, 21-37 (нечетные);

- пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20;

- 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31 (нечетные).

С 9:00 до 15:00:

- ул. Гражданская, 3, 5, 6, 7, 7а, 12;

- ул. Ключевского, 76;

- ул. Кураева/Революционная, 51/63;

- ул. Революционная, 34-42 (четные);

- ул. Ставского, 5, 23а, 26, 29.

С 13:00 до 15:00 электроснабжение приостановят по адресам:

- ул. Санаторная, 1, 3, 3а, 4, 5, 7-15, 17-35 (нечетные);

- Санаторный Порядок, 13, 21, 22, 23-35 (нечетные), 39, 39а, 43;

- Санаторный пр-д, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29а;

- СНТ «Дубрава», уч.: 656, 657, 717, 720,721, 722, 742, 753, 760, 780, 792, 818;

- ул. Спартаковская, 10, 10а, 13, 14, 16, 29, 33, 33а, 35-39, 47;

- 1-й Спартаковский пр-д, 3, 3/2, 7-9, 14, 14Б, 14в, 18, 20.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.