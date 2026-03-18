Минстрой обнародовал расписание автобуса из Заречного до ПГАУ

Минстрой обнародовал расписание автобуса из Заречного до ПГАУ
Региональный минстрой опубликовал расписание автобуса № 104, который будет ходить из Заречного до аграрного университета в Ахунах. Первый рейс запустят 23 марта.

Маршрут будет работать по будням. На нем задействуют 1 автобус большого класса.

Расписание следующее:

- отправление с остановочного пункта «КПП № 5» (Заречный) в 7:00, 12:45, 16:55; прибытие на остановку «Аграрный университет» в 7:27, 13:12, 17:22;

- отправление с остановочного пункта «Аграрный университет» в 7:30, 13:20, 17:25.

В Заречном автобус будет следовать по проспекту Мира, улицам Строителей, Ленина, проспекту 30-летия Победы, улицам Озерской, Ахунской, в Пензе - по улицам Коннозаводской и Подлесной.

Отмечается, что пассажиры смогут оплачивать проезд безналичным способом.

Ранее издание gorodz.info со ссылкой на перевозчика опубликовало такое расписание автобуса № 104: отправление с КПП № 5 - в 7:00, 13:00 и 17:00, от ПГАУ - в 7:30, 13:30 и 17:30.

Указывалось, что маршрут запустят в тестовом режиме, поэтому график движения может измениться.

