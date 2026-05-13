Губернатор: За 5 лет на оснащение медучреждений направили 2 млрд руб.
В медицинские учреждения Пензы поступили новые аппараты для физиотерапии, которые выводят лечение и реабилитацию пациентов на новый уровень. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в среду, 13 мая, в своем канале в МАХ.

Так, для поликлиники № 12 приобрели аппарат ультразвуковой терапии, эффективной при воспалительных процессах, неврологических заболеваниях и восстановлении после травм.

Поликлиника № 5 получила универсальный лазерный терапевтический комплекс, запускающий в организме процессы самовосстановления.

Всего в 2026 году в пензенские поликлиники передадут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» 12 единиц современного высокотехнологичного оборудования: 4 флюорографа, 2 маммографа, 3 рентгеновских и 3 УЗИ-аппарата. Общая стоимость техники - более 120 млн рублей.

«За 5 лет для оснащения и модернизации учреждений здравоохранения Пензенской области, включая фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и участковые больницы, приобретено около 6 тысяч медицинских изделий на общую сумму порядка 2 млрд рублей», - подчеркнул губернатор.

В лечебные заведения поступили, в частности, 2 магнитно-резонансных и 5 компьютерных томографов, 24 флюорографа, 30 рентгеновских аппаратов, 19 маммографов, аппараты для ультразвуковой диагностики, эндоскопическое оборудование.

«Здоровье жителей Пензенской области - один из наших приоритетов», - резюмировал Олег Мельниченко.

