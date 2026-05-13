Пензенская область по активности капремонта - в тройке лидеров в ПФО

Пензенская область входит в тройку лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа по активности проведения капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в среду, 13 мая.

«В этом году мы уже отремонтировали 80 домов, где проживают более 17 тысяч человек», - уточнил он в своем канале в МАХ.

Глава региона отметил: по программе капремонта также приводят в порядок крыши.

«В прошлом году капитально отремонтировали крыши 110 домов в Пензе и районах области, с начала этого года обновили кровлю 17 многоквартирных домов. Работа продолжается», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В целом регионы ПФО показывают самую высокую в стране активность по проведению капремонта многоквартирных домов. Наибольший объем работ выполнен в Башкирии, Самарской области и Пензенской области.

