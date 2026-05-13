Названа причина спила редкой шелковицы на ул. Карла Маркса

В городском управлении ЖКХ объяснили причину, по которой на улице Карла Маркса в Пензе спилили редкую для города шелковицу.

«Дерево имело аварийный наклон и стволовую гниль», - уточнили специалисты на странице губернатора во «ВКонтакте».

По данным регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), шелковицу, росшую около юридического колледжа, спилили 29 апреля.

«Она оставалась от старой территории ботанического сада. При постройке райкома в 1970-х годах часть территории сада была отрезана, но это дерево продолжало расти, пока кое-кому не помешало. По нашей информации, якобы одному из должностных лиц не понравилось, что падающие плоды пачкают асфальт», - пояснили в обществе.

Подчеркивалось, что теперь известно только одно место, где шелковицу можно встретить в Пензе, - около городской администрации.

Произошедшее возмутило председателя Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олега Полумордвинова.

«Это же нужно было додуматься - взять и спилить взрослое плодоносящее дерево шелковицы - практически единственное такое дерево на весь город!!! Это как же надо не любить нашу природу. На фото видно, что пень от дерева совершенно здоровый - расти и расти, радовать детишек и кормить наших птиц летом спелыми ягодами шелковицы... Увы, не судьба...» - написал он на своей странице во «ВКонтакте» 11 мая.