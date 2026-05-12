Названа причина перевода учебных заведений на дистант

Утром во вторник, 12 мая, губернатор Олег Мельниченко официально подтвердил перевод учебных заведений в ряде населенных пунктов региона на дистант и объяснил причину этого решения.

«Оперативным штабом Пензенской области в связи с повышенной угрозой беспилотной и ракетной опасности принято решение - перевести с 12 по 14 мая включительно на дистанционное обучение учеников школ Пензы, Заречного, Сердобского и Нижнеломовского районов, а также села Засечного Пензенского района (школ имени Ермина и имени Лермонтова)», - написал губернатор в своем канале в МАХ.

На дистант также переведены студенты колледжей и вузов.

«При объявлении режимов беспилотной и ракетной опасности сохраняйте спокойствие и действуйте по инструкции. Не поддавайтесь панике, берегите себя и близких», - добавил глава региона.

Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение с 7 мая из-за участившихся случаев объявления ракетной и беспилотной опасности.

