14 мая в Пензенской области обещают дожди

В четверг, 14 мая, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +8...+13 градусов. В отдельных районах ожидается непродолжительный дождь, возможна гроза.

Днем прогнозируется +20...+25 градусов, в ночь на пятницу - в пределах +10...+15, снова кратковременный дождь в большинстве районов и вероятность грозы.

В народном календаре 14 мая - Еремей Запашник. На Руси подмечали: теплый вечер и тихая звездная ночь предвещают ветреное сухое лето.