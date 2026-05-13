В Заречном идет благоустройство территории у главного храма

В Заречном продолжается благоустройство территории около храма преподобного Серафима Саровского. Работы проводятся в рамках проекта «Свет сквозь сосны», грант на 99,5 млн рублей выделен из федерального бюджета.

Согласно планам, которые озвучил в начале апреля глава ЗАТО Алексей Костин, здесь предполагается создать многофункциональную зону отдыха.

На данный момент завершается обустройство тротуара со стороны улицы Соборной. Когда будут готовы пешеходные дорожки на Заречной, к храму можно будет подойти с разных сторон.

Для детей создадут большой игровой комплекс в виде корабля-ковчега. На площадке установят разные фигуры и скульптуры. Оборудование должны завезти в ближайшее время.

Кроме того, проект предусматривает озеленение прилегающей территории. Здесь высадят больше 290 деревьев и кустарников.

«Помимо игровых площадок и мест для прогулок, планируется установить скульптуру Серафима Саровского, обустроить зону для трапезы, оборудовать парковку и создать прогулочные маршруты, имитирующие жизненный путь человека», - рассказывал ранее замминистра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.

После обновления территория должна гармонично вписаться в окружающий ландшафт.