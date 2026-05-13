Кузнечане попросили пустить маршрутку до новой поликлиники

В Кузнецке задумались над организацией маршрута общественного транспорта до новой поликлиники на улице Свердлова, 115Б (микрорайон Обувная фабрика). Соответствующий вопрос был рассмотрен главой города Виктором Агафоновым во время личного приема граждан.

«Решение данной проблемы будет проработано совместно с транспортным предприятием», - отметили в администрации Кузнецка.

Предполагается либо запустить новый маршрут, либо изменить схему движения одного из уже действующих.

Поликлинику возводили 3 года. На эти цели по программе модернизации первичного звена здравоохранения Пензенской области был выделен 1 миллиард рублей. Еще 464 миллиона направили на закупку более чем 3 600 единиц современной аппаратуры.

Медицинское учреждение, рассчитанное на 600 посещений в смену, открылось для пациентов 1 апреля 2026 года.