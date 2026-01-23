Возобновляется работа маршрута № 102 Заречный - ПГУ

С 26 января будет возобновлена работа межмуниципального маршрута № 102 Заречный (132-й квартал) - ПГУ, сообщили в ЦУР со ссылкой на областной минстрой.

Перевозки будут осуществляться во время учебного года - с 1 сентября по 30 июня.

102-й автобусный маршрут закрыли в декабре 2024 года. Это сделали, чтобы перевести освободившиеся машины на маршрут № 101 Заречный - Пенза-I, который изменили в интересах жителей Маяка.

Такое решение вызвало возмущение у студентов, которые пользовались 102-м автобусом.

«Встает вопрос: как добираться до учебного заведения студентам ПСПК (социально-педагогического колледжа. - Прим. ред.) и ПГУ? Маршрут максимально востребованный среди студентов, почему нельзя сократить на 1 автобус любой другой городской маршрут?», - писали они на странице главы региона во «ВКонтакте».

