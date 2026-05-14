В Пензе дерматовенерологи проверили на меланому 144 человека

В Пензе в среду, 13 мая, в поликлинике областного клинического центра спецвидов медицинской помощи (известен у горожан как больница КИМ) прошла акция «День диагностики меланомы».

К дерматовенерологам обратились 144 человека. Их родинки и новообразования изучили с помощью дерматоскопии. У 6 пациентов выявили подозрительные изменения, пензенцев направили на дополнительные обследования.

«Регулярный осмотр кожи и своевременное обращение к врачу при появлении новых или изменяющихся родинок, пятен и узелков - это важная часть профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний кожи», - напомнили всем специалисты центра.

Пензенская область относится к субъектам России с высоким показателем онкозаболеваемости. За 9 лет он вырос с 489,22 на 100 000 населения (в 2015-м) до 568,2 (в 2024-м).

Рак кожи входит в число самых распространенных среди пензенцев онкологических заболеваний. С 2015 года количество зарегистрированных случаев увеличилось на 27,6%.

