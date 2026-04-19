В поселке Земетчино возводят третий этаж нового корпуса больницы

В поселке Земетчино продолжается строительство лечебно-диагностического корпуса районной больницы. Подрядчик строит третий этаж медучреждения, уточнили в областном минздраве.

Кроме того, на объекте идет монтаж внутренних перегородок и обустройство лестничных маршей.

На территории больницы установлена современная котельная, сейчас там проводят пуско-наладочные работы.

Строительство лечебно-диагностического корпуса больницы началось в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

В январе 2026-го сообщалось о готовности цоколя здания и монтаже новой котельной.

В феврале подрядчик приступил к возведению первого этажа, в марте вышел на второй.

По планам, в Земетчине должен был появиться модульный медцентр для местных жителей и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Но стройку пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.