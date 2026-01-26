В строящемся корпусе земетчинской больницы готов цокольный этаж

Общество

В строящемся корпусе земетчинской больницы готов цокольный этаж
Печать
Telegram

В поселке Земетчино продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса районной больницы, рассчитанного на 48 коек. Согласно контракту, оно должно завершиться в 2027 году.

На данный момент готов цокольный этаж и начат первый. Завершилась также установка новой котельной, сообщили в областном минздраве.

«Новый корпус позволит расширить спектр предоставляемых медицинских услуг жителям района, повысить доступность качественной диагностики и лечения», - прокомментировал заместитель главврача по лечебной части Земетчинской районной больницы Александр Андреев.

Работы начались в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из 3 модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Но стройку пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
минздрав земетчино больница
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!