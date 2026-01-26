В строящемся корпусе земетчинской больницы готов цокольный этаж

В поселке Земетчино продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса районной больницы, рассчитанного на 48 коек. Согласно контракту, оно должно завершиться в 2027 году.

На данный момент готов цокольный этаж и начат первый. Завершилась также установка новой котельной, сообщили в областном минздраве.

«Новый корпус позволит расширить спектр предоставляемых медицинских услуг жителям района, повысить доступность качественной диагностики и лечения», - прокомментировал заместитель главврача по лечебной части Земетчинской районной больницы Александр Андреев.

Работы начались в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из 3 модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Но стройку пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.