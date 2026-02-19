В поселке Земетчино возводят первый этаж нового корпуса больницы

В поселке Земетчино продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса районной больницы.

Сейчас подрядчик возводит первый этаж. Специалисты делают перегородки между помещениями, рассказали в Минстрое Пензенской области.

В январе сообщалось, что готов цокольный этаж здания и установлена новая котельная.

Работы начались в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из трех модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Но стройку пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.