В поселке Земетчино возводят второй этаж нового корпуса больницы

В поселке Земетчино продолжают возводить лечебно-диагностический корпус районной больницы. Как отчитались в региональном минстрое, сейчас подрядчик строит второй этаж медучреждения.

Также специалисты занимаются монтажом внутренних перегородок и обустройством лестничных маршей.

В установленной на территории корпуса котельной проводят пусконаладочные работы.

Строительство лечебно-диагностического корпуса больницы началось в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

В январе 2026-го сообщалось, что готов цокольный этаж здания и установлена новая котельная. В феврале подрядчик приступил к возведению первого этажа.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из трех модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Но стройку пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.