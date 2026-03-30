Приступить к отключению отопления в Пензе могут уже через неделю
К завершению отопительного сезона в Пензе могут приступить уже 7 апреля, заявил глава города Олег Денисов на аппаратном совещании в понедельник, 30 марта.

«Погода становится все теплее - среднесуточная температура воздуха уже превышает +8 градусов. По прогнозам, эта тенденция сохранится, поэтому начинаем готовиться к завершению отопительного сезона. Пока ориентируемся на 7 апреля как на дату постепенного отключения отопления. На штабе по зиме в эту среду примем окончательное решение», - процитировали в мэрии Олега Денисова.

В проекте постановления главы города, который проходит антикоррупционную экспертизу, в качестве даты окончания отопительного периода было запланировано 13 апреля.

Отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября. Такое решение приняли из-за погодных условий.

Весной 2025 года отопление отключали с 15 апреля. Процесс занял неделю.

