Перечислены бренды, под которыми выпустили фальшивый мед

Перечислены бренды, под которыми выпустили фальшивый мед
Роскачество закупило мед, который выпускают торговые сети под собственными брендами. Исследование показало, что часть продукции - это фальсификат.

Так, нормативам ГОСТа по соотношению фруктозы и глюкозы не соответствовал мед «Ашан», «Каждый день» (производитель - сеть «Ашан»), «Ваш выбор» (сеть «Глобус»), «ВкусВилл», «Иванова пасека» (сеть «Магнит») и Premiere of Taste («Магнит»).

В продукцию добавили глюкозно-фруктозный сироп, чтобы удешевить ее.

Низкое содержание пролина (показатель зрелости меда, низкий означает, что продукт ненастоящий) выявили у товара бренда «Иванова пасека» (сеть «Магнит»).

Отклонения по диастазному числу нашли у меда «Ваш выбор» (сеть «Глобус»), «Иванова пасека» («Магнит»), Premiere of Taste («Магнит»).

«Низкое диастазное число говорит о том, что мед перегрели - так поступают недобросовестные продавцы. Желая получить продукт нужного цвета и консистенции, они подвергают мед термической обработке, лишая его полезных свойств. Низкое диастазное число также может указывать на нарушение условий производства - например, пчел подкармливали сахаром», - пояснили эксперты Роскачества.

По их словам, на российском рынке постепенно улучшается ситуация с медом: доля ненастоящей продукции снижается.

