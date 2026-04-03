Путевки в «Строитель» и «Юность» разобрали менее чем за 3 дня

Путевки в детские оздоровительные лагеря «Строитель» и «Юность» закончились. Об этом вечером в пятницу, 3 апреля, предупредило Управление образования г. Пензы, на балансе которого находятся данные объекты.

«Прием заявлений на портале «Госуслуги» временно приостановлен. Просим вас следить за дальнейшими новостями и объявлениями», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в канале МАХ.

Прием заявок стартовал 1 апреля. Лагеря «Строитель» и «Юность» являются самыми популярными у пензенских детей.

Стоимость бюджетной путевки на 1 смену в 2026 году составляет 26 654 рубля: родителям нужно внести 6 674, остальное покрывает региональный бюджет.

Также набор ведется в лагеря «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», «Заря», санатории «Нива» и «Надежда». За прием в эти объекты отвечает городской спорткомитет.