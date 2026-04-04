В России всех вакцинированных включат в федеральный регистр

В России готовятся создать федеральный регистр граждан, получивших профилактические прививки, включенные в национальный календарь. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Это электронный регистр, его будет вести Минздрав РФ.

Предполагается, что создание такого списка позволит оценить эффективность вакцинации населения против инфекционных болезней, а также успешность проводимой в регионах РФ профилактики.

Регистр обеспечит обобщение и систематизацию информации о вакцинированных россиянах, планируемых ими профилактических прививках, противопоказаниях к ним, осложнениях после процедуры.

Согласно документу, граждане получат доступ к своим данным о прохождении иммунизации через личный кабинет на «Госуслугах». Информацией будут обладать и медучреждения, к которым россияне прикреплены.

В случае подписания постановление вступит в силу с 1 сентября 2028 года.