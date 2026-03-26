В Пензе запланировали дату окончания отопительного сезона

В Пензе планируют приступить к завершению отопительного периода с 13 апреля. Проект соответствующего постановления главы города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, рекомендуют производить начисления потребителям за отопление в апреле исходя из фактического количества дней, когда услуга оказывалась.

Отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября. Такое решение приняли из-за погодных условий.

Весной 2025 года отопление отключали с 15 апреля. Процесс занял неделю.

Сначала батареи остыли в многоквартирных домах. В последнюю очередь без тепла остались объекты здравоохранения, детсады и школы.