В Заречном начали благоустраивать территорию у главного храма

В пятницу, 3 апреля, в Заречном приступили к благоустройству территории возле храма Серафима Саровского, самого большого в городе, сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

Участок преобразят в рамках проекта «Свет сквозь сосны», который стал победителем на всероссийском конкурсе и получил средства из федерального бюджета (99,5 млн рублей).

«Сегодня провели первое рабочее совещание на объекте. Обсудили организационные вопросы, определили основные этапы работы. Сейчас закупаем материалы и начнем готовить территорию к строительству», - рассказал Костин на своей странице во «ВКонтакте».

Как именно преобразят территорию, решали сами зареченцы. Планируется сделать зону отдыха с беседками, лавочками, пешеходными дорожками, а также тротуар со стороны улиц Заречной и Соборной.

Для детей обустроят большой игровой комплекс в виде корабля-ковчега. На площадке установят интересные фигуры и скульптуры.