6 апреля планируются отключения света в 4 микрорайонах

В понедельник, 6 апреля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Сосновке, Терновке, Арбекове и в Заре-1.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Добролюбова, 2, 2а, стр. 2;

- ул. Измайлова, 90;

- ул. Пилотная 1, 16-22 (четные), 23, 24-30(четные), 31-44, 46-52, 54-58, 60, 62-64, 65, 66-69, 72-102 (четные), з/у: 47Б, 100Б.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36;

- ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54;

- ул. Красноярская, 1-70, 72-86 (четные);

- Новый Порядок, 1-7;

- ул. Романовка, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5в, 23-45 (нечетные);

- ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), з/у 107а;

- ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32;

- Уфимский пр-д, 1, 3-10;

- ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27;

- ул. Добролюбова, 1, 1Б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 7-27, 25а, 27а, 29-31, 33-50, 52-64, 66-68, 70, 72, 74, 76, 94, к/н 1310, з/у 11а;

- пр-д Добролюбова, 1, 1а, 1в, 3, 4, 5, 6, 6Б, 11в;

- ул. Пилотная, 3-15, 19, 19а, 21, 25, 27, 41Б;

- Садовое Кольцо 17г, 17д;

- ул. Сосновка, 1а.

С 8:30 до 16:30 ресурс не будут подавать в дома № 83, 89, 91, 93, 97 на проспекте Строителей, с 13:00 до 15:30 - на Новоселов, 141.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.