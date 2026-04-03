75 пензенцев улучшили психическое здоровье, делая зарядку для мозга

В Пензе подвели итоги занятий нейрогимнастикой, которые проводили для людей старше 60 лет. За время существования проекта его участниками стали более 300 человек.

Они получили знания о высших психических функциях головного мозга, освоили комплексы упражнений, которые развивают межполушарное взаимодействие, освоили методики снятия напряжения, снижения тревожности, улучшили внимание, память, скорость обработки информации и так далее.

Пенсионеры занимались не только под руководством инструкторов, но и дома, самостоятельно.

По предварительным итогам, у 25% слушателей улучшилось психическое здоровье, у 26% увеличилась жизненная активность, рассказали в областном минздраве.

Проект «Нейрогимнастика - зарядка для мозга» стартовал в сентябре 2024 года. Цикл включает 9 занятий длительностью от часа до полутора, которые проводятся бесплатно раз в неделю.

Следующий цикл проекта планируют запустить осенью этого года.