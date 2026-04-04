В Пензе запущен маршрут до Восточного кладбища

С субботы, 4 апреля, запущен маршрут Пенза-I - Восточное кладбище, сообщили в региональном минстрое.

Это отдельный рейс автобуса № 12, воспользоваться которым можно будет по субботам и воскресеньям.

Расписание следующее:

- отправление с остановки «Пенза-I» в 8:05;

- отправление с остановки «Восточное кладбище» в 11:05.

Стоимость проезда составляет 35 рублей.

В маршрут автобуса включены: улицы Октябрьская, Володарского, Суворова, Чехова, Долгова, Урицкого, участок дороги от Урицкого до Сурской, въезд на Большой Сурский мост, улица Чаадаева, трасса М-5, улица Осенняя.

