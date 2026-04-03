4 апреля жителей Пензенской области ждет комфортная погода

4 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, на протяжении суток местами возможен небольшой дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +1...+6 градусов, ожидается туман с сохранением до утра. Днем ртутные столбики поднимутся до +11...+16. К ночи на воскресенье прогнозируется также +1...+6.

Ветер будет неустойчивым и слабым.

Ранее метеорологи предупредили, что в субботний день повысится атмосферное давление, на улице станет вполне комфортно.

В старину подмечали: если на рассвете вокруг солнца появляются красные круги, в этом году будет хороший урожай овощей.