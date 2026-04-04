5 апреля в Пензенской области ожидается гроза

В воскресенье, 5 апреля, в Пензенской области ожидаются осадки и ветер до 18 м/с, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 5-е число в некоторых районах региона пройдет небольшой дождь. Температура опустится до +2…+7 градусов. Ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Утром туман сохранится, термометр окажется на отметке +9 градусов, вероятен дождь.

Днем синоптики обещают переменную облачность, осадки, местами ожидается гроза. Ветер задует с юго-запада со скоростью 15-18 м/с. Термометр покажет +10…+15 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что 5 апреля в регион придет циклон. Он принесет влажный воздух и похолодание.