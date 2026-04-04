В Пензе отложили установку новых детских площадок

В Пензе пока нет средств на установку новых детских игровых элементов во дворах многоэтажек, рассказали в городском управлении ЖКХ.

Жители областного центра ожидали список адресов, где в 2026 году должны установить площадки по программе исполнения наказов избирателей, не увидели их и поинтересовались сроком появления перечня на странице главы Пензы Олега Денисова во «ВКонтакте».

На вопрос ответил представитель управления ЖКХ.

«На сегодняшний день действительно сложилась непростая ситуация с возможностью получения субсидий на обустройство детских игровых и спортивных площадок. К сожалению, в настоящее время нет возможности их получения из-за отсутствия необходимых ресурсов», - сообщил он.

В Пензе в конце 2025-го снесли игровые элементы на детских площадках в Первомайском, Ленинском и Октябрьском районах, которые установили в 2021 году по программе исполнения наказов избирателей. Причина - несоответствие конструкций нормативным требованиям и государственным стандартам.

В администрации города тогда заявили: рассматривается вопрос об установке новых, качественных и безопасных для детей игровых элементов в 2026-м.

