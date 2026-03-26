В центре Пензы продолжается расконсервация фонтана

В Пензе продолжаются работы по расконсервации главного городского фонтана на улице Московской. Специалисты уже демонтировали защитный короб и должны приступить к обследованию элементов.

Ранее сообщалось, что на подготовку фонтана к запуску в 2026 году выделили 5,5 млн рублей.

Необходимо провести диагностику гидротехнического сооружения, наладить работу 12 шкафов управления и поворотных форсунок, заменить 2 насоса и вышедшие из строя светильники, отрегулировать высоту 128 струй, отремонтировать неисправные кабели в чаше фонтана и др.

Глава города Олег Денисов уточнил, что объект должен заработать к майским праздникам.

В прошлом году процесс расконсервации фонтана начался также в марте, а с 1 мая он заработал. Спустя 4 с половиной месяца, 15 сентября, сооружение стали готовить к зиме.