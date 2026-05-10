Пензенцев приглашают проверить новообразования кожи

В среду, 13 мая, в областном клиническом центре спецвидов медпомощи пройдет акция «День диагностики меланомы».

Все желающие смогут получить консультацию у врачей-дерматологов. Главная цель - профилактика и раннее выявление новообразований кожи, в том числе злокачественных.

Обследование будут проводить методом дерматоскопии. Неинвазивный (без проникновения в покровы) способ диагностики позволяет с высокой точностью определить природу любого образования.

В областном минздраве перечислили признаки, при которых необходим осмотр:

- рост числа родинок, их увеличение, уплотнение, изменение цвета, появление трещин, зуда и покалывания;

- множество пигментных пятен и новообразований, возвышающихся над кожей, диаметром более 5 мм.

Прием в амбулаторно-поликлиническом отделении ЦСВМП пройдет с 11:00 до 14:00 по адресу: Пенза, ул. Куйбышева, 33а.

