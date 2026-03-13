В Пензе на подготовку фонтана к запуску выделили 5,5 млн рублей

В Пензе на ремонт и пусконаладку главного городского фонтана на улице Московской готовы потратить 5 543 200 рублей. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем электронного аукциона. Он стартовал в пятницу, 13 марта, на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает «Пензавтодор».

Нужно провести диагностику гидротехнического сооружения, наладить работу 12 шкафов управления и поворотных форсунок, заменить 2 насоса и вышедшие из строя светильники, отрегулировать высоту 128 струй, отремонтировать неисправные кабели в чаше фонтана и др.

Выполнить все это необходимо до 20 апреля, сообщается на портале госзакупок. После этого объект будет готов к запуску.

В прошлом году процесс расконсервации фонтана начался также в марте, а с 1 мая он заработал. Спустя 4 с половиной месяца, 15 сентября, сооружение стали готовить к зиме.