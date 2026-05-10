Ремонт в детском саду в Каменке может закончиться досрочно

Общество

В детском саду № 3 Каменки продолжается капитальный ремонт, начавшийся в марте. На время работ воспитанники переведены во второй корпус.

Проект предусматривает полное обновление фасада и входных групп, замену систем отопления и водоснабжения, установку новых окон и дверей.

На данный момент подрядчик ставит дверные блоки, утепляет, штукатурит и красит фасад, прокладывает новые коммуникации.

По условиям контракта, объект должны сдать 15 августа, но работники опережают график. Не исключено, что дети смогут вернуться в свои группы в июле.

Учреждение рассчитано на 200 с лишним мест. На мебель и оборудование выделено больше 4 млн рублей, сообщили в областном минобре.

На 2026 году капитальный ремонт был запланирован в 5 детсадах: № 3 в Каменке, № 1 в Спасске, № 1 в с. Неверкино, «Росток» в Пачелме, в селе Норовка Нижнеломовского района. В начале мая в список включили 6-й - в селе Кондоль.

