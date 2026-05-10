Празднование Дня Победы в Пензе обошлось без происшествий

Утром 10 мая глава города Олег Денисов подвел итоги празднования Дня Победы в Пензе. Он выразил благодарность организаторам мероприятий.

«Спасибо всем, кто обеспечивал безопасность и правопорядок. Праздник прошел без происшествий», - отметил Олег Денисов.

Кроме того, в местах, где проводились торжества, не осталось беспорядка.

«Утренний обход основных площадок показал, что с каждым годом пензенцы более ответственно относятся к чистоте и стараются не мусорить. Спасибо, что уважаете труд коммунальных служб и любите свой город!» - поблагодарил глава города.

В 6:00 утра, по его словам, вопросы вызвало только состояние урн у объектов бизнеса. Собственники понесут ответственность.

В праздновании 9 Мая в Пензе приняли участие больше 80 000 человек.