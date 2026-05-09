Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 10 мая

Воскресенье, 10 мая, в Пензенской области будет дождливым и прохладным, рассказали синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 10-е число в некоторых районах пройдут кратковременные осадки. Температура опустится до +3...+8 градусов.

Утром потеплеет до +11, будет пасмурно, но без осадков.

Днем ожидается переменная облачность, местами - кратковременный дождь. Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 м/с. Термометр покажет +14…+19 градусов.

Понижение температуры в Пензенскую область принесли холодные воздушные массы. А в начале следующей недели погода в регионе ухудшится из-за балканского циклона.