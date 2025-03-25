Стало известно, как проходит расконсервация фонтана в Пензе

25.03.2025 | 15:01

В МБУ «Пензавтодор» рассказали, как проходит расконсервация светомузыкального фонтана, расположенного на улице Московской.

Сейчас работы идут в машинном отделении: сотрудники учреждения проверяют инженерные, электронные и насосные системы. При необходимости изношенные детали заменяют.

«Проводим ревизию 128 насосов и такого же числа светильников в пешеходной зоне гидротехнического сооружения. Готовим к работе форсунки, регулирующие высоту и направление струй воды», - процитировала пресс-служба мэрии начальника участка по обслуживанию фонтанного комплекса Станислава Лебедева.

Ранее сообщалось, что пробный запуск планируется провести ближе к маю.

В прошлом году к расконсервации гидротехнического сооружения приступили в начале апреля. 30-го числа фонтан заработал.