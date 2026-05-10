11 мая в Пензенской области ожидаются дожди и сильный ветер

В Пензенской области 11 мая будет дождливо и ветрено. Прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на понедельник похолодает до +6...+11 градусов, днем уличные термометры покажут не больше +16...+21. В течение дня пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

В ночь на вторник, 12-е число, ветер сменит направление на южное и стабилизируется на 9-14 м/с. Установится облачность, дожди продолжатся, а воздух охладится до +8...+13.

11 мая в народном календаре - Березосок. По приметам, сильные дожди и южные ветер обещали хороший урожай зерновых. Если пчелы сновали особенно активно, ждали устойчивого тепла.