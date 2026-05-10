В белинской больнице идут работы в левом крыле лечебного корпуса

В Белинской районной больнице продолжается капитальный ремонт 5-этажного лечебного корпуса.

На данный момент строители завершили установку дверей, облицовку стен и полов плиткой в левом крыле 4-го этажа и приступили к покраске стен в коридорах.

Главврач медучреждения Андрей Панин заверил, что ремонтные работы ведутся с соблюдением всех современных стандартов.

В больнице уже готовы фасад, входная группа, 5-й этаж и правое крыло 4-го. Кроме того, обновлено оборудование - на него потратили более 20 млн рублей.

С начала года обновились детское отделение, кабинеты функциональной диагностики, эндоскопии и колоноскопии.

В апреле стало известно о начале ремонта в приемном отделении. Здесь необходимо зашпаклевать и облицевать стены, целиком заменить электропроводку и дверные проемы, сделать плиточные полы в режимных кабинетах.