В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

В понедельник, 11 мая, в Пензенской области усилится юго-восточный ветер - его порывы могут достигать 15-18 м/с. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

В связи с этим прогнозируется желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Спасатели напомнили, что при усилении ветра следует не выходить из зданий без необходимости и уделить особое внимание детям.

На улице нельзя приближаться к стенам домов опасно, так как возможно падение шифера и других кровельных материалов с крыш. Не меньший риск представляют остановки общественного транспорта, рекламные щиты, деревья, недостроенные здания.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напомнили в пресс-службе ведомства.