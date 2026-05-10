Участникам КТО хотят ускорить оформление выплат за ранение

Участники контртеррористических операций (КТО) в Белгородской, Брянской и Курской областях в случае ранения смогут оформить единовременную выплату. Проект соответствующего приказа Минобороны проходит общественное обсуждение, сообщает «Парламентская газета».

В документе оговаривается, что в случае гибели военнослужащего или смерти в течение года от полученных травм право на господдержку имеют в равной степени все члены его семьи. При отсутствии таковых деньги выдадут взрослым (старше 18 лет) детям или братьям и сестрам.

Размер компенсации зависит от тяжести ранения:

- 100 000 рублей - за сам факт;

- 1 000 000 - за легкое;

- 3 000 000 - за тяжелое;

- 4 000 000 - при наступлении инвалидности.

В итоге бойцы приграничья станут получать столько же, сколько участники боевых действий в зоне СВО.

Для оформления выплаты потребуются справки о ранении и о тяжести увечья либо об установлении инвалидности.

Если на льготу претендует кто-то из членов семьи, ему нужно будет приложить к заявлению паспорт, копии свидетельства о смерти военнослужащего и документов, подтверждающих родство, а также заключение о военной травме, приведшей к гибели (в случае смерти бойца).

Назначение произойдет максимум через 5 дней после внесения всех данных в электронную базу, а перечисление средств - в срок до 30 дней с даты получения документов.